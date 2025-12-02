TCMB faiz toplantısı tarihi 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre aralık ayı içerisinde gerçekleşecek TCMB faiz toplantısı tarihi belli oldu. Hatırlanacağı gibi ekim ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar vermişti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Aralık TCMB faiz toplantısı tarihi...
Merkez Bankası faiz toplantısı için bekleyiş sürüyor. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, gerçekleşecek olan toplantının ardından aralık ayı faiz kararını açıklayacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?" İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
TCMB EKİM FAİZ KARARI NE OLDU?
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.
TCMB KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.
MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
11 Aralık 2025