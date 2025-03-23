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        Haberler Ekonomi Para TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı - Para Haberleri

        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin bugün banka müdürleriyle toplantı yapacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:06
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        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi de banka yöneticileriyle buluşacak.

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        Bloomberg HT'de yer alan habere göre Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilecek toplantının 15:00'da başlaması öngörülüyor. Toplantının ardından TBB'nin açıklama yapacağı belirtildi.

        OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYLA FAİZ KARARI

        TCMB İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bu hafta bir dizi önlem adımı attı. TCMB Para Politikası Kurulu perşembe günü takvim dışı bir şekilde toplandı ve gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44'ten 46’ya yükseltilmesine karar verdi. TCMB tarafından karar ile ilgili yayımlanan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır" denildi.

        Bunun yanında politika faizinin uygulandığı bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süre verildiğini duyurdu.

        18 YIL SONRA BİR İLK

        TCMB cuma günü ise vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edileceğini açıkladı. Merkez Bankası döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlayan bu uygulamaya daha önce son olarak Temmuz 2007'de başvurmuştu. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.

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