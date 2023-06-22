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Haberler Para Bankacılık TCMB'nin faiz kararı sonrası Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar - Ekonomi Haberleri
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TCMB'nin faiz kararı sonrası Bakan Şimşek'ten açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "Ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası’nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek" ifadelerini kullandı

TCMB'nin faiz kararı sonrası Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar - Ekonomi Haberleri
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün yapılan bilgilendirme ile faizi %15'e çıkarttığını açıkladı. Faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar geldi.

İşte Bakan Şimşek'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama:

"Türkiye Yüzyılı’nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik… Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.

"KURALA GÖRE POLİTİKALAR UYGULANACAK"

Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.

"DOLARİZASYON BELASINDAN KURTULMAK İÇİN EN ETKİLİ ÇÖZÜM"

- Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası,

- Kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası,

- Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır.

Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.

2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası’nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek.

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Haberi Hazırlayan : Cem Özenen

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