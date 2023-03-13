TCMB'nin ihtiyaç kredisinde örtülü faiz sınırına 70 bin TL limiti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara gönderdiği talimatında ihtiyaç kredilerine yönelik getirdiği örtülü sınır uygulamasında 70 bin TL'lik bir sınır belirledi.

BloombergHT'nin haberine göre yazıda ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısmın menkul kıymet tesisinden muaf tutulduğu belirtildi. Uygulama talimatında deprem bölgesi ve bazı SGK borcu olanlara yönelik kullandırılacak krediler de muafiyet kapsamına alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerine dönük yeni bir düzenleme yapmıştı. İhtiyaç kredilerinde, ticari krediler için uygulanan şekle benzer bir faiz sınırı konulurken, bunun üzerine çıkılması halinde menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.

Bloomberg HT'nin kamuoyuna duyurduğu yazıya göre tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde “faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1,8 ile 2,0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2,0 katından yüksek olanlara ikinci kademede” menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.

Böylece otomobil ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin (yıllık basit yüzde 16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık yüzde 1,55 ile yüzde 2 arasında faiz uyguluyor.

Bankalar referans faizin 1,8 ile 2,0 katı arasında faiz uygulaması halinde yüzde 20, 2,0 katının üzerinde faiz uygulanması halinde ise yüzde 90 menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.

Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.