TCMB 2026 Nisan faiz toplantısı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklamak üzere bir araya geliyor. Hatırlanacağı Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutmuştu. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 Nisan Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihi...
Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın üçüncü faiz kararını toplantının ardından açıklayacak. Toplantıdan çıkacak olan faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, beklentiler ne yönde?" İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası, faiz kararını 22 Nisan 2026 Çarşamba saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.
MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklamıştı.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026