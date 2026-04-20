        TCMB NİSAN 2026 FAİZ TOPLANTISI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, beklentiler ne yönde?

        TCMB 2026 Nisan faiz toplantısı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklamak üzere bir araya geliyor. Hatırlanacağı Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutmuştu. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 Nisan Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 22:14 Güncelleme:
        1

        Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın üçüncü faiz kararını toplantının ardından açıklayacak. Toplantıdan çıkacak olan faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, beklentiler ne yönde?" İşte detaylar...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası, faiz kararını 22 Nisan 2026 Çarşamba saat 14.00'te açıklanacak.

        3

        MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

        4

        MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklamıştı.

        Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.

        Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.

        5

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
