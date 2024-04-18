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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde artış - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde artış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:24
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        TCMB rezervlerinde artış
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        TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

        Buna göre, 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.

        Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 745 milyon dolar artarak 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        01.03.2024 50.408 80.511 130.919
        08.03.2024 52.748 77.785 130.533
        15.03.2024 53.006 74.891 127.897
        22.03.2024 53.163 70.681 123.844
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        05.04.2024 56.678 70.193 126.871
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