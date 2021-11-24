Türkiye ve BAE arasında 9 anlaşma

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün Türkiye’ye geldi.

Baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından imza törenine katıldı ve 9 alanda yatırım anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmalar arasında TCMB ve BAE Merkez Bankası arasındaki işbirliği mutabakat zaptı da bulunuyor.

Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.