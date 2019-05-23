Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden, 1500’ü aşkın yerli ve yabancı byer’ın katıldığı, Antalya'daki bir otelde gerçekleşen fuarda, 49 firma stand açtı. 4 gün sürecek olan fuarın açılış defilesinde, Öner Evez’in koreografisiyle, Victoria Secret meleği Ana Beatriz Barros ve Türk manken Çağla Şıkel, kendilerine eşlik eden 36 mankenle podyuma çıktı.

Açılış defilesinin sürprizi ise ünlü pop sanatçısı Hande Yener oldu. Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu da DJ kabinine geçti.

TDKD Leather & Fur açılış defilesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, ay yıldız dövmeli Ana Beatriz Barros, “Türkiye’yi çok seviyorum, burayla ilgili çok özel bir bağ kurdum. Burası benim için çok özel. Ay ve yıldızlara olan düşkünlüğüm de olunca ay yıldızlı bir dövme yaptırdım. Bir sonraki gelişimde Türkçe kelimeler öğrenmiş olarak gelmek istiyorum. İstanbul dünyadaki en favori şehirlerimden biri. Ayrıca Türk yemeklerini, mimarisini çok seviyorum” dedi.

Çağla Şıkel, “Ana’yı misafir ettiğimiz ve aynı podyuma çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Ev sahibi sayılırız. Onun da bir anne olması ve mesleğimizi hala aşkla yapıyor olmamız çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum onu, heyecanlıyız” dedi.

Fuar ile ilgili Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Gürkan Gözmen - Serdar Yavuz ve Fatih Dursun ‘‘Bu gece çok mutluyuz. İki anne melek olan Ana Beatriz Barros ve Çağla Şıkel’le Türkiye’nin 2020 deri koleksiyonlarını bulutlara çıkaracağız. Bu bizim sektörümüzün gerçek anlamda sahibi olarak düzenlediği ikinci fuar. Uluslararası boyutta çok büyük yankı uyandırdı. Hedef pazarlardan çok yoğun ilgi ve talepler ile karşılaştık. Türkiye deri ve kürk sektörü TDKD fuarı ile hak ettiği yere gelmeye ve ihracatımız her geçen gün rakiplerimize fark atarak artmaya başladı. TDKD dünyada benzeri olmayan kürk ve deri fuar organizasyonudur’’ dediler.