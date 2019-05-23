Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ana Beatriz Barros: Türk yemeklerini çok seviyorum

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 22 – 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan “Leather & Fur Fashion Show”, Hande Yener konseriyle başladı. Podyuma Ana Beatriz Barros ve Çağla Şıkel de çıktı

Çağla Şıkel, Hande Yener,Ana Beatriz Barros TDKD, Leather & Fashion Show

Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden, 1500’ü aşkın yerli ve yabancı byer’ın katıldığı, Antalya'daki bir otelde gerçekleşen fuarda, 49 firma stand açtı. 4 gün sürecek olan fuarın açılış defilesinde, Öner Evez’in koreografisiyle, Victoria Secret meleği Ana Beatriz Barros ve Türk manken Çağla Şıkel, kendilerine eşlik eden 36 mankenle podyuma çıktı.

Açılış defilesinin sürprizi ise ünlü pop sanatçısı Hande Yener oldu. Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu da DJ kabinine geçti.

TDKD Leather & Fur açılış defilesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, ay yıldız dövmeli Ana Beatriz Barros, “Türkiye’yi çok seviyorum, burayla ilgili çok özel bir bağ kurdum. Burası benim için çok özel. Ay ve yıldızlara olan düşkünlüğüm de olunca ay yıldızlı bir dövme yaptırdım. Bir sonraki gelişimde Türkçe kelimeler öğrenmiş olarak gelmek istiyorum. İstanbul dünyadaki en favori şehirlerimden biri. Ayrıca Türk yemeklerini, mimarisini çok seviyorum” dedi.

Çağla Şıkel, “Ana’yı misafir ettiğimiz ve aynı podyuma çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Ev sahibi sayılırız. Onun da bir anne olması ve mesleğimizi hala aşkla yapıyor olmamız çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum onu, heyecanlıyız” dedi.

Fuar ile ilgili Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Gürkan Gözmen - Serdar Yavuz ve Fatih Dursun ‘‘Bu gece çok mutluyuz. İki anne melek olan Ana Beatriz Barros ve Çağla Şıkel’le Türkiye’nin 2020 deri koleksiyonlarını bulutlara çıkaracağız. Bu bizim sektörümüzün gerçek anlamda sahibi olarak düzenlediği ikinci fuar. Uluslararası boyutta çok büyük yankı uyandırdı. Hedef pazarlardan çok yoğun ilgi ve talepler ile karşılaştık. Türkiye deri ve kürk sektörü TDKD fuarı ile hak ettiği yere gelmeye ve ihracatımız her geçen gün rakiplerimize fark atarak artmaya başladı. TDKD dünyada benzeri olmayan kürk ve deri fuar organizasyonudur’’ dediler.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNKerem'den Serenay açıklaması
Demet Şener ile Cenk Küpeli el ele - Magazin haberleri
MAGAZİNMutlu çift!
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş eşinin son anlarını anlattı - Magazin haberleri
MAGAZİN"12 gün hastaneye kimse gelmedi"
İbrahim Tatlıses: Siyasi görüşüm bellidir ama... - Magazin haberleri
MAGAZİNTatlıses: Siyasi görüşüm bellidir ama...
Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk hangi meslekle uğraşıyor?
MAGAZİNZeynep Mayruk kimdir?
Enes Batur ile Damla Aslanalp evlendi: Hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım - Magazin haberleri
MAGAZİN'Hayatımın en doğru kararını aldım'
Şeyma Subaşı'dan 'Safiye Nur Şimşek' açıklaması: Gülüyorum - Magazin Haberleri
MAGAZİN'İftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum'
Göbeklerini kasa çeviren ünlüler - Magazin haberleri
MAGAZİNAhmet de kaslandı
Naz Mila kimdir, nereli ve kaç yaşında? Naz Mila hayatı
MAGAZİNNaz Mila kimdir?
Ve Hazal Kaya açıkladı: Hamileyim! - Magazin haberleri
MAGAZİNVe Hazal Kaya açıkladı: Hamileyim!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X