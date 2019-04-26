Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve BNP Paribas Grubu ortaklığıyla faaliyetlerini sürdüren TEB Portföy Yönetimi, ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamını satın almak üzere ING Bank ile anlaştı ve hisse devri izni için 9 Nisan 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin gerekli iznin 25/04/2019 tarihinde alındığı belirtilirken, hisse devir ve birleşme süreçlerinin devam edeceği açıklandı.

TEB Portföy Yönetimi, satın almanın yanı sıra ING Bank ile de bir dağıtım anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre TEB Portföy Yönetimi yatırım fonlarının da ING Bank dağıtım ağında aktif pazarlaması sağlanacak ve Banka’nın portföy yönetimi müşterilerine daha geniş bir ürün yelpazesi ile ulaştırabilecek.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı, “Satın alma sonrası yaratılacak sinerji ile iki kurumun toplam 9 milyar TL olan varlık büyüklüğünün daha da artacağını düşünüyoruz” derken, ING Bank’tan yapılan açıklamada yeni yapıda müşterilere daha iyi hizmet sağlanarak, yatırım fonları dağıtım işine daha fazla odaklanılacağı vurgulandı.

ING Bank tarafından satış işlemi ile ilgili yapılan açıklamada, ING Portföy Yönetimi’nin faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü, bununla birlikte portföy yönetimi işinin ING Grubu’nun global vizyonu kapsamındaki stratejik işler arasında yer almadığı belirtildi.

Bu strateji çerçevesinde yatırım fonları dağıtım işine daha fazla odaklanacaklarının belirtildiği açıklamada, TEB Portföy Yönetimi ile yapılacak işbirliği ile ING Bank müşterilerine değer yaratmaya ve Türk ekonomisine yatırım yapmaya devam edecekleri ifade edildi.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı, konuya ilişkin olarak açıklamalarının devamı şöyle: