Tebriz nerede, hangi ülkede? Tebriz nerenin, hangi ülkenin şehri?

Azeri ve Fars kültürünün bir arada sunulduğu Tebriz, mimarisi ve el sanatlarıyla özellikle dikkat çeker. İran Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde yer alan şehir, kültürel ve siyasi yönüyle dünya genelinde merak konusu olmuştur. Tarihi boyunca Selçuklu, İlhanlı, Safevî ve Kaçar hanedanlıklarının etkisi altında kaldığı bilgisi vardır. Bu da şehre zengin bir mimari ve kültürel miras özelliği vermiştir.

Tebriz’de Azerbaycan sınırına yakınlığıyla öne çıkan bir şehirdir. Çok dilli yapısı, İpek Yolu’ndaki stratejik yapısıyla birleştiğinde önemli bir şehir olmasını desteklemiştir. Günümüzde ise kapalı çarşıları ve alışveriş yerleriyle göze çarpan bir kenttir. Şehirde geleneksel çarşılar öne çıkar. Bunda Tebriz’in geleneksel el sanatlarıyla öne çıkmasının katkısı vardır.

REKLAM

TEBRİZ NEREDE?

Tebriz nerede? İran’da kuzeybatı bölümünde konumlanan Tebriz, Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin merkezidir. Karasu Nehri vadisinde bulunan şehrin batıda Sehenk Dağı ile komşuluğu vardır. Doğudan ise Zagros Dağları’na komşuluk bulunur. Sahip olduğu bu konum ile ticaret dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur.

Tebriz, yüzyıllar boyunca İran’ın iç kesimleriyle Kafkasya arasında köprü olmuştur. Dolayısıyla ticaret yollarının canlı bir durağı olarak kabul edilir. Bu şehrin İran’ın başkenti Tahran’a uzaklığı da avantajlıdır. Tahran ile Tebriz arasında yaklaşık 630 kilometre vardır. Ayrıca şehrin kara, demiryolu ve hava ulaşımıyla da diğer bölgelere bağlanan bir yapısı bulunur. TEBRİZ HANGİ ÜLKEDE? Peki Tebriz hangi ülkede? İran İslam Cumhuriyeti sınırları içinde bulunur. Ülkenin kuzeybatısında yer alan konumu ile Tahran’a yaklaşık 630 kilometre mesafede konumlanır. İran’da 31 eyaletten biri olan Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin merkezi olması da ilgi görmesini sağlar. Sahip olduğu bu konum da Tebriz’i İran’ın kuzeybatı bölgesindeki en önemli noktalardan biri yapar. REKLAM TEBRİZ HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? Tebriz hangi ülkenin şehri? İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’ne bağlı olan bu şehir, ticaret anlamında genel olarak dikkat çeker. Tarih süresince kuzeybatı sınırlarını koruyan yapısıyla başlıca şehirler arasına girmiştir. İlhanlı, Selçuklu, Safevî ve Kaçar dönemlerinde başkentlik yaptığı da bilinir. Bu anlamda Tebriz’in ilgili ülke siyasetinin merkezinde yer aldığını söylemek mümkündür. Günümüzde ise idari ve ekonomik anlamda önemini korumaya devam eder.

TEBRİZ NERENİN ŞEHRİ? Tebriz nerenin şehri? Bu şehir, İran İslam Cumhuriyeti Doğu Azerbaycan Eyaleti’ne bağlıdır. İran’ın 31 eyaletinden biri olarak dikkat çeker. Doğu Azerbaycan’ın idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda olmasıyla dünya genelinde dikkat çeker. Tarih sahnesine çıktığı günden bu yana dikkat çekmiştir. Safevi ve İlhanlı gibi hanedanlıklara başkentlik yapmasıyla İran’ın siyasi yönü açısından güçlüdür. Günümüzde de kültür, ticaret ve sanayi anlamında önemli görülür. REKLAM Tebriz, İran İslam Cumhuriyeti’nin Doğu Tebriz kültürünü yansıtmada etkilidir. Sahip olduğu etnik yapı ve dil bakımından da İran’ın mozaik niteliğini gösterir. Şehrin bünyesinde taşıdığı nüfusun büyük çoğunluğu Azerbaycan Türklerinden meydana gelir. Günlük yaşamda bu halk, Azerice ve Farsça dillerini bir arada kullanılır. Bu çift dilli yapı sayesinde şehirde hem İran’ın ulusal kültürüne hem de Kafkasya bölgesinin tarihsel bağlarına ışık tutma özelliği göze çarpar.