Tecno Camon 30 Serisi Türkiye'de

Çinli üretici Tecno yeni telefon serisi Camon 30'u Türkiye pazarına sundu. Gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni modelin özelliklerini tanıtan marka, yapay zeka özellikleri ve kamera performansına vurgu yapan bir içerikle teknoloji severlerin karşısına çıktı.

Yeni serinin video ve görüntü oluşturma keyfini yeni zirvelere taşıyan olağanüstü yüksek kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunduğunu vurgulayan Tecno, serinin, 50MP ana kamera, 50MP Vlog ön kamera, SONY IMX890 Sensör, OIS ve EIS teknolojisiyle kullanıcılarına etkileyici bir deneyim yaşattığını açıkladı. Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan bu telefonlar, kullanıcılara iki büyük Android güncellemesi (Android 15 ve Android 16) vaat ediyor.

REKLAM "TÜRKİYE PAZARINA OLAN BAĞLILIĞIMIZIN KANITI" Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen lansman etkinliğinde konuşma yapan Tecno CMO'su Laury Bai, “Bu etkinlik sadece yeni bir cihazın lansmanından ibaret değil; Türkiye pazarına olan güçlü bağlılığımızın bir başka kanıtı” ifadelerini kullandı. TECNO Türkiye CSO'su Fuat Mert Kaya ise şunları söyledi: "TECNO olarak son üç yıldır Türkiye pazarında aktif bir şekilde çalışarak %7‘lik bir pazar payı ve satışlarımızda %40’lık bir artış elde ettik. Yeni hedefimiz, pazar payımızı yaklaşık %10'a çıkarmak ve pazardaki yatırımlarımızı benzer şekilde artırmak."

GECE ÇEKİMLERİNE ÖZEL MOD Tecno Camon 30 Pro 5G modelinde sunulan 50MP ana kamera, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) desteği ile donatılan model, f/1.8 diyafram açıklığı, 1μm piksel boyutu ve 1/1.56 sensör boyutuna sahip SONY IMX890 sensörü ile özellikle düşük ışık koşullarında performans sunmayı hedefliyor. Yeni serinin Pro 5G versiyonunun, gündüz çekimlerinde 50MP ultra yüksek çözünürlüklü lensi ile en küçük ayrıntıları bile yakalarken, gece fotoğrafçılığında ise sektör lideri piksel füzyon teknolojisini kullanarak kamerayı bir gece görüş cihazına dönüştürdüğü vurgulanıyor. Gelişmiş optik görüntü sabitleme teknolojisi, gece çekimlerinde bile net ve parlak görüntüler sunmaya yardımcı oluyor. Cihaz aynı zamanda 4K 60fps video kayıt özelliğine de sahip. Ön kamera ise 50MP çözünürlüğü, 1/2.76 sensör boyutu ve 0.64μm piksel boyutu ile selfie çekimlerinde öne çıkıyor.