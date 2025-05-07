Tecrübeli futbolcuları, Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyor

Yunus Akgün tamamı Galatasaray'da, Lucas Torreira ise 2'si Galatasaray, 1'i de Atletico Madrid'de olmak üzere 3 kez lig şampiyonluğuna uzandı.

"Cimbom"da Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu ikişer, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı, Yusuf Demir, Efe Akman ve Eyüp Aydın ise birer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu gördü. Ayrıca Davinson Sanchez, Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional, Günay Güvenç ise Türkiye'de Beşiktaş ile birer kez kupa kaldırdı.