TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon Damir Dzumhur

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün (TED) ev sahipliğinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen turnuvada, Dzumhur, rakibi Hamad Medjedovic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Dzumhur, QNB Finansbank'ın isim ve Hilton İstanbul Maslak'ın resmi konaklama sponsorluğunda 1-8 Eylül'de gerçekleştirilen turnuvanın finalinde şampiyonluk ödülünü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı.

MANSOUR BAHRAMI VE YOUNES EL AYNAOUI'DEN GÖSTERİ MAÇI

Turnuva finali öncesinde, dünyaca ünlü eski tenisçiler Mansour Bahrami ve Younes El Aynaoui ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve ITF Tenis Masters Kategori Dünya 8 No’su Nejat Müldür'ün katılımıyla bir gösteri maçı düzenlendi.