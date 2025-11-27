Tedesco'dan 3'ü zorunlu 7 değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'inden 7 değişikliğe gitti.

Ligde kart cezası nedeniyle kadroda olmayan Nelson Semedo takıma dönerken, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezası nedeniyle Ferencvaros mücadelesinde kadroya yazılmadı. Tedesco, stoperde 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir'e forma verirken, sol bekte Levent Mercan'ın yerine Archie Brown şans buldu. Hücumda ise Dorgeles Nene ve Jhon Duran'ın yerine Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri 11 başladı.

YİĞİT EFE DEMİR İLK KEZ 11'DE Sarı-lacivertlilerin genç stoperi Yiğit Efe Demir, cezalı ve sakat oyuncuların olması sebebiyle teknik heyet tarafından 11'de şans verildi. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı son dakikalarda oyuna giren Yiğit, ilk kez 11'de görev aldı. Son 2 sezonu kiralık olarak geçiren Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe altyapısından yetişti. REKLAM

FENERBAHÇE'NİN 11'İ Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Jhon Duran, Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş ise yedek bekledi.

2 GENÇ FUTBOLCU KADROYA YAZILDI Yiğit Efe Demir'in 11'de başladığı maçta, eksiklerden dolayı altyapıdan 2 genç oyuncu kadroya dahil edildi. 17 yaşındaki Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki Haydar Karataş ilk kez kadroya dahil oldu.