Tefo & Seko, yeni single çalışması

Türk rap müziğinin dinlenme rekorları kıran ikilisi Tefo & Seko, yeni single çalışmaları 'Çat Çat' ile listeleri alt üst etmeye geliyor.

Sokak sound’unu modern prodüksiyonlarla buluşturan ikili, bu şarkıyla hem kendilerine ait diskografisinin ritmini yükseltiyor hem de tarzlarını bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. 'Çat Çat', beat’leri, anında hafızalarda yer edinecek nakaratı ve güçlü sözleriyle yeni rekorlar kırmaya aday.

REKLAM

TEFO SEKO’DAN YENİ REKOR ALARMI!

Müzik dünyasına adım attığı günden itibaren dijital ve sosyal medya platformlarında 'Kimler Gelmiş', 'Pşşt Baksana', 'Kara Üzüm Habbesi', 'Tabi Tabi', 'Hesap', 'Yallah', 'Konum Belli' gibi eserleriyle defalarca milyon dinlenmeye ulaşan ve Tefo & Seko her çalışmalarıyla viral olmayı başarıyor. Bu kez 'Çat Çat' ile müzik listelerini hareketlendirmeye hazırlanan ikili yeni teklisi ile yine rekora koşuyor.

Yayınlanmadan hemen önce tik tokta tanıtımı yapılan şarkı için kullanıcılar 80 bine yakın video çekti. Duyulur duyulmaz viral olan 'Çat Çat'ın sözü ve müziği Tefo’ya, aranjesi Can Demir ve Doro’ya ait 'Çat Çat'ın mix’i Onur Aşar, masteringi Can Demir imzası taşıyor. Şarkının kendisi kadar iddialı ve renkli klibin yönetmen koltuğunda Amiral oturuyor.