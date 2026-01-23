Habertürk
Habertürk
        Teğmen Deniz Demirtaş'ı ihraç kararı iptal edildi

        Teğmen Deniz Demirtaş'ı ihraç kararı iptal edildi

        Ankara 21'inci İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş'a ilişkin ihraç kararını iptal etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 20:52 Güncelleme: 23.01.2026 - 20:52
        Teğmen Deniz Demirtaş'ı ihraç kararı iptal edildi
        Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından 5 teğmenin kılıçlı yemin etmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Yürütülen disiplin soruşturması kapsamında teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 30 Ocak 2025’te 5 teğmen hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilerek, TSK ile ilişkileri kesildi.

        İhraç kararının ardından teğmenlerden bazıları işlemin iptali istemiyle idare mahkemelerinde dava açtı. İhraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş, Ankara 21'nci İdare Mahkemesinde açtığı davada söz konusu cezaya ilişkin kararda 'Tabur WhatsApp' grubuna atılan mesajın hazırlanmasında bir dahlinin olmadığını, tabur komutanının teğmenlere tören sonrası için bahse konu andı okumamaları yönünde bir emir vermediğini, verilen açık emrin resmi tören için olduğunu, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

        Davalı idare de savunmasında, törende okunması gereken ant metninin Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'nden kaldırılan ant ile değiştirilmesi kapsamında Harbiyelilerden gelen tekliflerin çeşitli zamanlarda bazı amir ve üstlere iletildiği; ancak bu talebin kabul edilmediği, 30 Ağustos 2024 tarihindeki tören bitimini müteakip ailelerle buluşmak yerine Topçu Teğmen E.E. tarafından Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'nden kaldırılan andın okunması için yapılan anons ile tören alanında toplanan gruba katılarak okunan andı tekrarladığı, söz konusu mesaj ve ifadelerden de andın törenden sonra okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı ve mesajın yazılarak planlamanın yapılmasında rol aldığı, yönergeden kaldırılan andı okutması suretiyle ortaya çıkan disiplinsizliğin, ulaştığı boyut ve olumsuz etkileri düşünüldüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek boyut ve ağırlığa ulaştığı belirtildi.

        SOMUT VE KESİN DELİLLERLE İSPATLANAMADI

        Ankara 21’inci İdare Mahkemesi, Deniz Demirtaş'ın mezuniyet töreni sonrasında yönergeden kaldırılan subay andının okunmasına yönelik planlamada yer aldığı iddiasının somut ve kesin delillerle ispatlanamadığını belirtti. Kararda, 'Tabur WhatsApp' grubuna atılan mesajın davacı tarafından hazırlandığının ortaya konulamadığı, aynı koğuşta kalmasının da tek başına planlamaya dahil olduğu anlamına gelmeyeceği ifade edildi. Dosyadaki bilgi ve belgeler ile tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, Demirtaş’ın ‘Hizmete engel davranışlarda bulunmak’ fiilini işlediğinin sübuta ermediği kaydedildi. Mahkeme, bu gerekçelerle verilen ihraç kararında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmederek, Demirtaş hakkında verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle iptal etti.

        Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ın (45), sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kılıç'ın sabah 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görülürken, arama alanının genişletildiği öğrenildi. (DHA)

