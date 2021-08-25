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Haberler Sağlık TEK İL ŞANLIURFA! Bakan Koca duyurdu! Kırmızı renkli tek ili duyurdu! - Haberler
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Bakan Koca Covid-19 risk haritasında 'kırmızı' renkli tek ilin Şanlıurfa olduğunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı

TEK İL ŞANLIURFA! Bakan Koca duyurdu! Kırmızı renkli tek ili duyurdu! - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını hatırlatarak, Mardin'in "çok yüksek risk" (kırmızı) seviyesini "yüksek risk" (turuncu) seviyesine, Adıyaman'ın ise "yüksek risk" (turuncu) seviyesini "orta risk" (sarı) seviyesine indirdiğini belirtti.

"O DA HEPİMİZİ SEVİNDİRECEK"

Haritadaki tek "kırmızı" ilin Şanlıurfa olduğunu bildiren Koca, "İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek" ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53,1 seviyesinde bulunuyor.

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