Gözyaşları sel oldu

Hakan Bulut'un haberine göre Elif Ekici Bolat, 2017 yılında Cem Özkan Bolat ile yaşamını birleştirdi. Mutlu bir evliliğe imza atan Elif Ekici Bolat'ın tek bir hayali vardı. O da çocuk sahibi olmak. Kalbinde çocuk yaşlardan bu yana rahatsızlığı olan 30 yaşındaki Elif Ekici Bolat'a doktorlar, hamileliğin çok büyük risk taşıdığını söyledi.

"Evimde çocuk gülüşleri yükselsin" diyen genç kadın, tüm riskleri göze alarak hamile kaldı. Hamileliğinin ilk aylarında sıkıntı yaşamamasına rağmen 5. ayda sorunlar oluşmaya başlayan Elif Ekici Bolat hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu gittikçe ciddileşen Elif'in karnındaki bebek alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen önce anne, ardından da bebeği öldü.





Bolat'ın CHP Tarsus İlçe Teşkilatı'nda yönetici olan annesi Gülayfer Ekici ve babası Hüseyin Ekici, kızlarının cenazesi başında gözyaşı döktü. Büyük kalabalığın katıldığı cenaze töreninin ardından Elif Ekici Bolat ve bebeği, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda aynı mezara defnedildi.

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