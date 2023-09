Tek oturuşta bitiyor! İşte 2023'ün en iyi mini dizileri!

2 Şurada Paylaş!









THE LAST OF US

IMDb: 8,8

Özet: "The Last of Us" dizisi, aynı adı taşıyan popüler video oyununun uyarlamasıdır. Dizi, post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışan iki ana karakter olan Joel ve Ellie'nin hikayesini anlatır.

Senarist: Neil Druckmann, Craig Mazin

Oyuncular: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv