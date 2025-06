Tek tip çay içmekten sıkıldıysanız buraya: Dünyanın dört bir yanından deneyebileceğiniz birbirinden farklı çay türleri!

Dünya üzerinde milyarlarca insan için çay, sadece bir içecek değil; huzurun, sohbetin ve ritüelin vazgeçilmez bir parçası. Çin’in geleneksel törenlerinden Güney Afrika’nın kırmızı çayına, Japonya’nın matcha seremonilerinden Hindistan’ın baharatlı chai’sine kadar her coğrafyada çayın ayrı bir anlamı var. Her fincan, bir kültürün kendine has hikâyesini fısıldıyor. Bu farklılıkların izini sürmeye hazırsan, işte detaylar…