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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ Çerkezköy hızlı tren hattı çalışmasında göçük - SON DAKİKA

        Son dakika haberi: Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde göçük: 2 ölü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:57
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        Hızlı tren hattında göçük: 2 can kaybı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

        Fotoğraflar: İHA

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