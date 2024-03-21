Son dakika haberi: Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde göçük: 2 ölü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.
İki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.
Fotoğraflar: İHA