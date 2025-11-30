Tekirdağ'da 2 otobüs çarpıştı: 9 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, halk otobüsü ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait M.E.A. idaresindeki halk otobüsü, Hatip Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler M.E.A. ve E.K. ile otobüslerde bulunan 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: AA