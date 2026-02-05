Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tekirdağ'da çiftlik yangınında, 60 küçükbaş öldü

        Tekirdağ'da çiftlik yangınında, 60 küçükbaş öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çiftlikte çıkan yangında, yaklaşık 60 küçükbaş öldü. Yangında baraka ve ahır büyük hasar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 00:10 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftlik yangınında, 60 küçükbaş öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Baraj mevkisindeki E.T.'ye ait çiftlikte çıktı. İddiaya göre, çiftlikteki barakada bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı.

        Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Marmaraereğlisi, Çorlu, Tekirdağ merkez, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yolda oluşan balçık nedeniyle itfaiye ekipleri bölgeye ulaşmakta zor anlar yaşadı. Çevrede bulunan kepçeler, greyderler ve köylerden gelen traktörlerin yardımıyla yol açılarak itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine ulaşması sağlandı. 200 küçük ve büyükbaşın bulunduğu çiftlikte, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 60 küçükbaş öldü. Diğer hayvanlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Yangında baraka ve ahır büyük hasar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

        ADANA'da 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Süleyman Onur Arda Kaya (25), yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ve 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        #HABER
        #Tekirdağ
        #tekirdağ haber
        #yerel haber
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı