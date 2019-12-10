Tekirdağ'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi merkez üssü Balıkesir Altıeylül ilçesinde saat 23:14'te 4,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem başta Tekirdağ olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 ARALIK
2019.12.10 23:27:25 39.4515 27.8897 5.0 -.- 3.1 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.10 23:24:04 39.4468 27.9142 9.8 -.- 4.5 4.3 BAYAT-(BALIKESIR) REVIZE01 (2019.12.10 23:24:05) 2019.12.10 23:14:02 39.4492 27.9355 7.7 -.- 5.0 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) REVIZE01 (2019.12.10 23:14:02) 2019.12.10 22:13:15 39.5493 24.1815 21.3 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel 2019.12.10 22:13:13 39.5500 24.0300 96.9 -.- 3.5 -.- AEGEAN SEA Otomatik 2019.12.10 21:33:02 37.7748 35.1837 10.4 -.- 1.0 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) İlksel 2019.12.10 21:23:39 40.7275 29.0003 7.4 -.- 2.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.12.10 19:08:12 39.5663 26.0017 7.9 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.10 18:44:50 36.9677 28.2493 11.2 -.- 1.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.12.10 17:53:21 41.1460 33.3710 29.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-ARAC (KASTAMONU) İlksel 2019.12.10 17:34:55 39.4117 36.7568 10.4 -.- 2.0 -.- KARALAR-(SIVAS) İlksel 2019.12.10 17:29:54 36.0277 27.2463 8.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.10 17:18:03 36.1402 27.4727 8.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
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