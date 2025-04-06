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        Haberler Gündem Tekirdağ'da elinde torpil patlayan çocuk yaralandı - Güncel haberler

        Tekirdağ'da elinde torpil patlayan çocuk yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki çocuk elindeki torpilleri ateşledi. Torpillerin patlamasının ardından çocuğun vücudunda yanıklar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:20
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        Elinde torpil patlayan çocuk yaralandı
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        Kemalettin Mahallesi Pazarcık Sokak'ta K.S. (13), elindeki torpilleri ateşledi. Torpillerin patlamasının ardından çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan çocuk ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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