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        Haberler Gündem Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 23:17 Güncelleme: 26.08.2023 - 23:17
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        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        M.A.G idaresindeki otomobil, Kambur Söğüt mevkisinde E.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler M.A.G ve E.B ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A.G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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