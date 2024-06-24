Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı
Giriş: 24.06.2024 - 20:33 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:35
B.K'nin kullandığı otomobil, Çerkezköy - Kapaklı kara yolu 1. Cadde'de S.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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