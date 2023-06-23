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Tekirdağ'da ormanlarda ateş yakılması yasaklandı

Tekirdağ'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlarda ateş yakılması yasaklandı

Tekirdağ'da ormanlarda ateş yakılması yasaklandı
AA

Valilikten yapılan açıklamada, kentte orman idaresince belirlenmiş mesire yerleri ve tabiat parkları dışındaki orman alanlarında mangal yapmak, semaver yakmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak, konaklamak, gecelemenin orman kanunu gereği yasak olduğu belirtildi.

Süleymanpaşa ilçesinde, Atatürk Şehir Ormanı, Kartaltepe Tabiat Parkı, Kınıklar Çeşmesi Mesire Yeri, Çerkezköy ilçesinde, Kızılpınar Mesire Yeri, Kartaltepe Mesire Yeri, Kapaklı ilçesinde, Kazakgölü Mesire Yeri, Çorlu ilçesinde, Esetçe Mesire Yeri, Saray ilçesinde, Bahçeköy Mesire Yeri, Yumurtadere Mesire Yeri, Safaalan Mesire Yeri, Laladere Mesire Yeri, Çamlıkoy Tabiat Parkı ve Hayrabolu ilçesinde de Örey Korusu Mesire Yeri, dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmenin yasak olduğunu aktarıldı.

Ormanlara 4 kilometre mesafede anız yakmak, bağ-bahçe tarla temizliği nedeniyle ağaç, dal artığı ve her türlü bitki örtüsü yakılmasının yasak olduğunu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Orman yangınlarının daha çok meskun mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, Jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekiplerince özellikle çam ormanlarının bulunduğu yangına hassas bölgelerde devriyeler gerçekleştirilecek, ormanlık bölgelere gidiş-geliş yolları kontrol altında bulundurulacak, şahıs, araç sorgulamaları arttırılacaktır.

Sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yukarıda belirtilen yasaklama kararlarının uygulanması konusunda gerekli tedbirler en üst seviyede alınacak, kontrol ve denetimler titizlikle sürdürülecektir. Yasaklara uymayanlar hakkında suçun konusuna göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince idari ve adli işlemler yapılacaktır. Bu karar hükümleri 05.07.2023 - 15.09.2023 tarihleri arasında uygulanır."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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