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Tekirdağ'da otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

Tekirdağ'da kaza

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Erenler mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu istikametine seyrederken şerit ihlali yaptığı iddia edilen Ersin Çekiç (48) yönetimindeki 59 SL 840 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Demir yönetimindeki 59 LJ 153 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sürücü Ersin Çekiç ve araçta bulunan annesi Nefize Çekiç (68) ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Ersin Çekiç ve annesi Nefize Çekiç, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; yaralılardan Nefize Çekiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi için Süleymanpaşa ilçesine sevk edilen sürücü Ersin Çekiç’in alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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