Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
DEPO BÖLÜMÜNÜ ALEVLER SARDI
AA'nın haberine göre, alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi.
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