        Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:41 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:41
        Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ilçede belirlenen 3 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda boş ve dolu senet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.D. (35), İ.D. (69) ve Y.Ö. (53) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

