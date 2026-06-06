Tekirdağ'daki trafik kazasında 1 kadın öldü
Tekirdağ Çerkezköy'de hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
Giriş: 06 Haziran 2026 - 03:59 Güncelleme:
Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde, C.P. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.A'nın (30) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre yola savrularak ağır yaralanan A.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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