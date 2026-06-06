Tekirdağ'daki trafik kazasında 1 kadın öldü

Gün Başlıyor - 5 Haziran 2026 (12. Yargı Paketi Bu Ay Meclis'te)

CHP'den ihraç edilenler dönecek mi? CHP'de diyalog arayışı. 12. Yargı Paketi bu ay Meclis'te. Enflasyon beklentisi ne yönde? Muhittin Böcek yeniden ifade verdi. Polat cinayetinde "Daltonlar" şüphesi. Engin Polat'tan tehdit iddiası. Hamaney'den halka birlik çağrısı. Süresiz nafaka iptal edildi. Milli... Daha Fazla Göster CHP'den ihraç edilenler dönecek mi? CHP'de diyalog arayışı. 12. Yargı Paketi bu ay Meclis'te. Enflasyon beklentisi ne yönde? Muhittin Böcek yeniden ifade verdi. Polat cinayetinde "Daltonlar" şüphesi. Engin Polat'tan tehdit iddiası. Hamaney'den halka birlik çağrısı. Süresiz nafaka iptal edildi. Milli Takım ABD'de ilk antrenmanı yaptı. CHP Kurultay davası Yargıtay yolunda. Gün Başlıyor'da Semiha Şahin sundu. Daha Az Göster