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Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

Deniz, gastronomi, kültür turizminin yanı sıra doğa turizmiyle de öne çıkan Tekirdağ, her mevsimde ayrı güzellikler yaşatıyor

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  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    Tekirdağ deniz, gastronomi, kültür turizminin yanı sıra doğa turizmiyle de son yıllarda isim yapmaya başladı.
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    Doğa yürüyüşlerinden ekstrem sporlara, kampçılıktan hobi balıkçılığa pek çok turizm çeşidinin yapılabildiği kent bu özellikleriyle güz mevsiminde daha da öne çıkıyor.
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    Ganos Dağı etekleri kamp tutkunlarını, ormanlık alanlar yürüyüşü sevenleri, Uçmakdere adrenalini yüksek sporlardan hoşlananları çekiyor.
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    İstanbul'a 145, Edirneye 142, Kırklareli'ne 117, Çanakkale'ye 160 kilometre uzaklıktaki kent, bu coğrafi özelliği nedeniyle de çokça turiste ev sahipliği yapıyor.
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    "TEKİRDAĞ HER MEVSİM AYRI GÜZEL"

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın deniz turizminin yanı sıra doğa ve ekstrem turizminde de ön plana çıkmaya başladığını söyledi.
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsimde ayrı güzellikler yaşattığını belirtti.
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    Özellikle hazan mevsiminin Tekirdağ'da bir başka yaşandığını anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

    "Yeşilden kırmızıya, kırmızıdan sarıya dönen ve dökülen yapraklar burasını bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Uçmakdere başta olmak üzere, Saray ilçesindeki ormanlar bu güzellikleri içinde bulunduruyor. Yürüyüş rotalarının olduğu Uçmakderede dökülen yapraklar içinde yürüyüş yapmak çok güzel.
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    Aynı zamanda yapraklarını dökmeye başlayacak üzüm bağları arasında da güzel gezintiler insanları cezbediyor. İstanbul'a en yakın yerde, en güzel bağları, ormanları bulunduran Tekirdağ her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor."
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    "AĞAÇLAR RENK CÜMBÜŞÜ OLUŞTURMAYA BAŞLADI"

    Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, gökyüzüyle buluşmak isteyenleri Uçmakdareye beklediklerini ifade etti.
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    Aksoy, Uçmakdere'nin doğasıyla insanlara eşsiz güzellikler sunduğunu aktararak, şunları söyledi:
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    "Ganos Dağı eteklerindeki ağaçlar renk cümbüşü oluşturmaya başladı. Bu güzellikleri gökyüzünden görmek isteyenler buraya gelip uçmak istiyorlar. Biz hafta içi, hafta sonu uçuşlarımızı yapıyoruz. Doğa tutkunları gelip bu güzellikleri görüyor."
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    İstanbul'dan gelen Mert Karadağ, ilk defa kamp için Tekirdağ'a geldiğini belirtti. Karadağ, Tekirdağ'ın İstanbul'a yakınlığının avantaj olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi:
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

    "Tekirdağ'ın havası, doğası ve denizi çok güzel. İsterseniz burada kamp, isterseniz paraşütle uçuş yapabilirsiniz. Burada kamp yapmak çok güzel. Herkese burada kamp yapmasını tavsiye ederim."
  • Tekirdağ güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

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