İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA HAMİLE KADIN ÖLDÜ, BEBEĞİ KURTARILDI (2)
Ş.D.olayın ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Gözaltın alınan şüpheli Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
Giriş: 31.10.2023 - 01:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 01:09
Ş.D.olayın ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Gözaltın alınan şüpheli Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü
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- Ş.D.'nin polis aracından çıkarılışı
- Ş.D.'nin ilçe emniyet müdürlüğüne girişi
DHA-Gündem - Türkiye-Tekirdağ - Onur KAYA
2023-10-31 01:08:42