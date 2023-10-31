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        İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA HAMİLE KADIN ÖLDÜ, BEBEĞİ KURTARILDI (2)

        Ş.D.olayın ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Gözaltın alınan şüpheli Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 01:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 01:09
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        İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA HAMİLE KADIN ÖLDÜ, BEBEĞİ KURTARILDI (2)
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        Ş.D.olayın ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Gözaltın alınan şüpheli Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. 

        Görüntü Dökümü

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        - Ş.D.'nin polis aracından çıkarılışı

        - Ş.D.'nin ilçe emniyet müdürlüğüne girişi

        DHA-Gündem - Türkiye-Tekirdağ - Onur KAYA

        2023-10-31 01:08:42

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