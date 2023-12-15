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        Minibüsün gizli bölmelerinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün kontrplakla kapatılan taban ve yan kısımlarında gümrük kaçağı 6 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:40
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        Minibüsün gizli bölmelerinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün kontrplakla kapatılan taban ve yan kısımlarında gümrük kaçağı 6 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurdu. Boş olduğu görülen minibüsün taban ve yan taraflarının kontrplakla kaplandığını fark eden polis, aracı detayla aramaya aldı. Sökülen kontrplakların arkasına zulalanmış 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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