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        Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürüp intihara teşebbüs etti

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde Nazım Başargan (55), çıkan tartışma sırasında psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan (25) tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ardından bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Cem Başargan, hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:40
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        Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürüp intihara teşebbüs etti
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde Nazım Başargan (55), çıkan tartışma sırasında psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan (25) tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ardından bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Cem Başargan, hastanede tedavi altına alındı

        Olay, öğleden sonra Saray'ın Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerindeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşinden ayrılan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası Nazım Başargan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Cem Başargan, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan Başargan, kanlar içinde yere yığıldı. Cem Başargan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, babasını öldürdüğünü bildirdi. Başargan, daha sonra aynı bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

        İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nazım Başargan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı halde bulunan Cem Başargan da Saray Devlet Hastanesi'ne götürülerek polis nezaretinde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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