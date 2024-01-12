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        Maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis öldü

         TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan maden mühendisi Erdem Cebhe(42), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:15
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        Maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis öldü
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         TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan maden mühendisi Erdem Cebhe(42), hayatını kaybetti.

        Kaza,  saat 15.00 sıralarında Malkara'nın kırsal Pirinççeşme Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren Akçadağ Madencilik şirketine ait maden ocağında meydana geldi. Maden mühendisi Erdem Cebhe, ocakta çalıştığı sırada operatörü Yaşar S.'nin (25) kullandığı ve geri gelen iş makinesinin altında kaldı. Ocakta çalışanların kepçe altından çıkardığı Cebhe, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cebhe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Erdem Cebhe'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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