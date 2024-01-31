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        Minibüs, bariyere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpıp devrilen kapalı kasa minibüsteki Emre Yorulmaz (42) öldü, sürücü Tuğrul Özen (35) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:50
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        Minibüs, bariyere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpıp devrilen kapalı kasa minibüsteki Emre Yorulmaz (42) öldü, sürücü Tuğrul Özen (35) yaralandı.

        Kaza, Çorlu- İstanbul kara yolu Seymen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Çorlu'ya mobilya montajı yapmak için gelen Tuğrul Özen'in kontrolünü yitirdiği 34 RL 9062 plakalı kapalı kasa minibüs, refüj bariyerine çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüsteki Emre Yorulmaz'ın hayatını kaybetti belirlendi. Yaralanan sürücü Tuğrul Özen, Çorlu Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Emre Yorulmaz'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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