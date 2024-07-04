Tekirdağ'da iş yerinde bin 973 kök skunk ve 16 kilo esrar ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarma tarafından tekstil atölyesi ve uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen iş yerine ait depoda yapılan aramada bin 973 kök skunk ile 16 kilo 380 gram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde, Ö.G.'ye ait tekstil atölyesi ve iş yerine ait depoda uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edildi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen bin 973 kök skunk, 16 kilo 380 gram esrar, 12 klima, 11 fan, 138 aydınlatma lambası, 153 balast, 2500 litre bitki besleyici gübre, 1800 metre aydınlatma kablosu, 23 hava nemlendirme filtresi, 450 metre havalandırma borusu, 1350 metre elektrik kablosu, 20 çoğaltıcı priz, 78 otomat, 40 florasan tesisatı, 4 bin 832 plastik saksı ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.G, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.