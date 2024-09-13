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        Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yapan liseliye gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen lise öğrencisi B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:29 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:35
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        Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yapan liseliye gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen lise öğrencisi B.Y. (16), jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kızılpınar Mahallesi'nde lise son sınıf öğrencisi B.Y. adlı kız öğrencinin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı liseli B.Y., jandarma tarafından bugün gözaltına alındı. Çerkezköy Kaymakamlığı da B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı. Gözaltındaki B.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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