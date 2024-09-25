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        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağıran şüpheli adliyede

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı servis şoförü Tolga Çelik'i (34) bıçaklayarak öldürüp, çevredekilere 'Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın' diyen Nevzat Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:45
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        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağıran şüpheli adliyede
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        TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı servis şoförü Tolga Çelik’i (34) bıçaklayarak öldürüp, çevredekilere 'Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın' diyen Nevzat Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Seyyar balıkçılık yapan Nevzat Y., ile servis şoförü Tolga Çelik arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nevzat Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çelik kanlar içinde yere yığılırken, Nevzat Y. ise çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın' diye seslendi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan Nevzat Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nevzat Y.'nin ifadesinde, balık satarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Çelik'in kendisine korna çalması üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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