Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarmanın operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon TL olduğu belirtilen toplam 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarmanın operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon TL olduğu belirtilen toplam 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde R.Ö.'nün bandrolsüz tütün sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Durdurulan R.Ö.'ye ait araçta yapılan aramada 90 siyah poşete doldurulmuş, 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün, işletmesindeki aramada ise 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon TL olduğu belirtilen toplam 7,5 ton tütünle ilgili gözaltına alınan R.Ö.'nün işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 7 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tekirdağ'da 7 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Yürüme engelli Mustafa, babasının kucağında geldiği havuzda tek başına yüze...
        Yürüme engelli Mustafa, babasının kucağında geldiği havuzda tek başına yüze...
        Tekirdağ'da çantasında 53 bin 872 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tut...
        Tekirdağ'da çantasında 53 bin 872 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tut...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa