Tekirdağ'da 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarmanın operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon TL olduğu belirtilen toplam 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde R.Ö.'nün bandrolsüz tütün sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Durdurulan R.Ö.'ye ait araçta yapılan aramada 90 siyah poşete doldurulmuş, 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün, işletmesindeki aramada ise 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon TL olduğu belirtilen toplam 7,5 ton tütünle ilgili gözaltına alınan R.Ö.'nün işlemleri sürüyor.