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        Istranca Ormanları'nda mantar bereketi; Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

        TÜRKİYE'nin önemli mantar yetişen alanlarından olan Istranca Ormanları'nda bu yıl mantar bereketi yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 06.10.2024 - 09:40
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        Istranca Ormanları'nda mantar bereketi; Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
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        TÜRKİYE'nin önemli mantar yetişen alanlarından olan Istranca Ormanları'nda bu yıl mantar bereketi yaşanıyor. Özellikle kadınların toplamaya ilgi gösterdiği mantarlar, kilosu 150 ila 200 lira arasında ihracatçı firmalara satılıp, İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

        Türkiye'nin önemli mantar yetişen alanlardan Istranca Ormanları'nda, son yılların en bereketli yılı yaşanıyor. Eylül ayı sonu ve ekim başında başlanan mantar sezonuna bu yıl özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerinde ormana giren mantar toplayıcıları, ellerinde sepet, gün boyu çalışıp, topladıkları ürünleri, firmalara götürüp kilosu 150 ile 200 lira arasında satıyor.

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu söyledi. Mert, "Bu sene yağmurlardan sonra çok güzel ve bol mantar çıktı. Üç çeşit mantar çıkıyor bizim bölgede. Padişah mantarı, bolet ve borozan mantarı var. Özellikle bu sene mantarın yoğunluğundan dolayı kadınlar çok ilgi gösterdi. Bayağı kadın toplayıcı var, güzel de para kazanıyorlar. Evlerine katkı sağlıyorlar, destek oluyorlar. Toplanan mantarlar İtalya, Fransa, Almanya ülkelerine gidiyor. Bolet mantarına en fazla ilgili İtalya ve Fransa gösteriyor. Şimdi Balkan ülkelerinden soran çok oluyor. Birinci kalite 150 ile 200 lira arasında alıyoruz" dedi.

        'ALMANYA’DAN GELİYORUM'

        Almanya'da yaşayan Zeynep Orman, tatil yapmak için her yıl mantar toplama döneminde ana vatana geldiğini söyledi. Mantar toplamanın zor ve güzel tarafları olduğunu söyleyen Orman, kazancının güzel olduğunu kaydetti. Orman, "Dağ ve tepeleri çıkıyoruz, çalı çırpı onları geçiyoruz mantar topluyoruz kovalarla. Bugün 30 kilo bolet mantarı topladık. Kazancı güzel, bereket versin dün 7 bin lira kazandık. Hem spor hem de kazanç oluyor. Sabah molası veriyoruz ve sonra öğleden sonra tekrar topluyoruz. Herkese tavsiye ediyorum özellikle kadınlara" dedi.

        Ev kadını Burcu Olcayok ise zor olmasına rağmen kadınların bu yıl toplanarak birlikte mantar toplamaya çıktığını söyledi. Olcayok, "Çok güzel, çok zevkli, çok iyi gidiyor. Hem spor amaçlı yapıyoruz hem de bol oksijen alıyoruz. Kadınların birçoğu toplanarak beraber gidiyoruz grup halinde. Satıyoruz parası da güzel bir nevi de gelir kaynağı oluyor" diye konuştu.

        'YORULUYORUZ, KOVALAR DOLUNCA SEVİNİYORUZ'

        Eşiyle birlikte her yıl mantar toplayan Ayşe Çalışkan, "Çok zor oluyor, ama çok da zevkli. Kilo vermek istiyordum zaten her sene böyle spor yapıyorum. Eşimle birlikte her sabah çıkıyoruz, mantar toplayıp iyi de para kazanıyoruz. Ormanın içinde kovalar dolduğunda çok zorlanıyoruz. Yola çıkana kadar yoruluyoruz ama kovalar dolunca da çok seviniyoruz. Mantar bu yıl çok bol, bu da bizi çok mutlu ediyor, para kazanıyoruz ve istediğimizi alabiliyoruz. Kadınların yoğun ilgi göstermesini bu yol mantar bolluğundan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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