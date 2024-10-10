Tekirdağ'da fabrika yangını

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çerkezköy ilçesinde Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale başlatıldı.

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