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        Yaralı tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        TEKİRDAĞ'da araç çarpması sonucu yaralanan bir tilki, tedavi edildikten sonra doğal yaşama bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:20
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        Yaralı tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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        TEKİRDAĞ'da araç çarpması sonucu yaralanan bir tilki, tedavi edildikten sonra doğal yaşama bırakıldı.

        Tekirdağ'da araç çarpması sonucu yaralanan bir tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nden gelen ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne alındı. Burada tedavi edilen tilki, rehabilitasyon sürecinden geçirildi. Tedavisi tamamlanan tilki, Kumbağ Mahallesi'ndeki ormanda doğal yaşama bırakıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Bir hekim olarak her canlının yaşam hakkının savunulması gerektiğine inanıyorum. Bakımevimizde tedavi gören tilkinin sağlığına kavuşarak doğaya dönmesi, yaban hayatının korunması açısından önemli bir adım. Can dostlarımızın, ister sokaklarda ister doğada olsun, hak ettikleri ilgiyi görmeleri için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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