Oğlunun, uyurken bıçaklayarak öldürdüğü anne son yolculuğuna uğurlandı (2)

'İÇİMDEYENEMEDİĞİM BİR KÖTÜLÜK VARDI'

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçakla uyurken annesi Nilay Ç.'yi öldüren, babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaraladıktan sonra tutuklanan A.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. A.Ç.'nin ifadesinde, "Bir erkek, bir kadın görüyordum. Bunların biri beni iyi, biri kötü yönlendiriyordu. Böyle bir olay yapma niyetim yoktu. Olay gecesi saatlerce düşündüm ve bekledim. İçimde yenemediğim bir kötülük vardı. Önce annemi, yatak odasında yatan annemi, daha sonra diğer odada yatan babamı bıçakladım. Bağırış seslerinden aşağından yengemle amcam gelmişti, onları bıçakladım, dedemi de bıçakladım. Annem çok otoriterdi, onlardan baskı görüyordum. Sürekli olarak bir baskı yaşadığım için bu beni çok rahatsız ediyordu" dedi.