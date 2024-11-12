Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Oğlunun, uyurken bıçaklayarak öldürdüğü anne son yolculuğuna uğurlandı (2)

        'İÇİMDEYENEMEDİĞİM BİR KÖTÜLÜK VARDI'Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçakla uyurken annesi Nilay Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunun, uyurken bıçaklayarak öldürdüğü anne son yolculuğuna uğurlandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'İÇİMDEYENEMEDİĞİM BİR KÖTÜLÜK VARDI'

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçakla uyurken annesi Nilay Ç.'yi öldüren, babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaraladıktan sonra tutuklanan A.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. A.Ç.'nin ifadesinde, "Bir erkek, bir kadın görüyordum. Bunların biri beni iyi, biri kötü yönlendiriyordu. Böyle bir olay yapma niyetim yoktu. Olay gecesi saatlerce düşündüm ve bekledim. İçimde yenemediğim bir kötülük vardı. Önce annemi, yatak odasında yatan annemi, daha sonra diğer odada yatan babamı bıçakladım. Bağırış seslerinden aşağından yengemle amcam gelmişti, onları bıçakladım, dedemi de bıçakladım. Annem çok otoriterdi, onlardan baskı görüyordum. Sürekli olarak bir baskı yaşadığım için bu beni çok rahatsız ediyordu" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!

        Benzer Haberler

        Oğlunun, uyurken bıçaklayarak öldürdüğü anne son yolculuğuna uğurlandı
        Oğlunun, uyurken bıçaklayarak öldürdüğü anne son yolculuğuna uğurlandı
        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı: Sıla'nın faillerinin tahliye olduğu iddia...
        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı: Sıla'nın faillerinin tahliye olduğu iddia...
        Yaşamını yitiren Sıla bebeğin faillerinin tahliye edildiği yönündeki iddial...
        Yaşamını yitiren Sıla bebeğin faillerinin tahliye edildiği yönündeki iddial...
        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen annenin cenazesi toprağa...
        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen annenin cenazesi toprağa...
        Vali Recep Soytürk'ün Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü mesajı
        Vali Recep Soytürk'ün Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü mesajı
        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı fidan dikti
        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı fidan dikti