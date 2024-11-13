Kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheliye gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı ve Cumhuriyet mahallelerindeki kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini sprey boyalarla yazan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 17 yasa dışı bahis sitesinin isminin yazılı olduğu kalıp tahta ile 27 sprey boya ele geçirildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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