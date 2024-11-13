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        Kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheliye gözaltı

        TEKİRDAĞ'da kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini sprey boyalarla yazan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:15
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        Kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheliye gözaltı
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        TEKİRDAĞ'da kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini sprey boyalarla yazan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı ve Cumhuriyet mahallelerindeki kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini sprey boyalarla yazan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 17 yasa dışı bahis sitesinin isminin yazılı olduğu kalıp tahta ile 27 sprey boya ele geçirildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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