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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'da sağanak ve rüzgar etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:04
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'da sağanak ve rüzgar etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin de aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'nde bugün için şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Tekirdağ'da bugün sağanak ve rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan korunmak isteyenler, duraklar ve kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alarak sürücüleri uyardı. Kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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