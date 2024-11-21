Tekirdağ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon; 8 gözaltı (2)

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda; kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp, mağdurların 25 milyon lirasını dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli Çerkezköy ilçesinde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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