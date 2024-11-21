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        Tekirdağ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon; 8 gözaltı (2)

        HEPSİTUTUKLANDITekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda; kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp, mağdurların 25 milyon lirasını dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:02 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:02
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        Tekirdağ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon; 8 gözaltı (2)
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        HEPSİTUTUKLANDI

        Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda; kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp, mağdurların 25 milyon lirasını dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli Çerkezköy ilçesinde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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