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        Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıda öldü

        TÜRKİYE 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka (46), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:05
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        Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıda öldü
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        TÜRKİYE 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka (46), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis, kaçan maskeli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde meydana geldi. Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka yolda yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan buldu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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