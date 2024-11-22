Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıda öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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